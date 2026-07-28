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بزرگترین واحد فروکروم خاورمیانه در رفسنجان با ۴۰ میلیون دلار سرمایهگذاری جدیداحیاء می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛مدیرکل دفتر جذب سرمایهگذاری و اشتغال استانداری کرمان از احیای بزرگترین واحد تولید فروکروم غرب آسیا در رفسنجان خبر داد و گفت: با ورود ۴۰ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی، ظرفیت تولید این واحد از ۶۰ هزار تن به ۱۱۰ هزار تن در سال افزایش خواهد یافت و زمینه اشتغال مستقیم حدود ۲۰۰ نفر نیز فراهم میشود.
بهنام سعیدی در دیدار با سرمایهگذاران این واحد تولیدی افزود: واحد فروکروم تاپاکو که بهعنوان بزرگترین کارخانه فروکروم خاورمیانه شناخته میشود، سالها به دلایل مختلف از چرخه تولید خارج شده بود، اما با پیگیریهای مستمر استانداری کرمان، این واحد اکنون در مسیر بازگشت به تولید قرار گرفته است.
وی با اشاره به اهمیت راهاندازی دوباره این مجموعه در توسعه صنایع معدنی استان، افزود: علاوه بر احیاء کارخانه، طرح توسعه این واحد نیز در دستور کار قرار گرفته و با جذب حدود ۴۰ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی، ظرفیت تولید سالانه آن از ۶۰ هزار تن به ۱۱۰ هزار تن افزایش خواهد یافت.
مدیرکل دفتر جذب سرمایهگذاری و اشتغال استانداری کرمان ابراز امیدواری کرد: این واحد صنعتی تا پایان امسال به بهرهبرداری برسد و به جمع واحدهای فعال صنعتی استان بازگردد.
سعیدی ادامه داد: تولید فروکروم کمکربن، حلقهای مهم در تکمیل زنجیره ارزش صنایع معدنی و فولاد به شمار میرود و زمینه تولید فولاد زنگنزن (استنلس استیل) را در استان کرمان فراهم میکند؛ موضوعی که میتواند ارزش افزوده بالایی برای بخش معدن و صنایع معدنی کشور ایجاد کند و وابستگی به واردات برخی محصولات راهبردی را کاهش دهد.
مدیرکل دفتر جذب سرمایهگذاری و اشتغال استانداری کرمان، احیاء کارخانه تاپاکو را نمونهای موفق از فعالسازی واحدهای صنعتی راکد دانست و گفت: این طرح با راهبری استاندار کرمان، حمایت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مشارکت سرمایهگذاران خارجی به نتیجه رسیده و نشاندهنده ظرفیت استان در جذب سرمایهگذاری بینالمللی و بازگرداندن واحدهای تولیدی به چرخه اقتصاد است.