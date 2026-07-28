با انجام قرعه‌کشی لیگ برتر فوتبال، برنامه بازی‌های سپاهان و ذوب‌آهن مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مراسم قرعه‌کشی بیست و ششمین دوره لیگ برتر فوتبال عصر امروز برگزار و ترتیب حریفان تیم‌های اصفهانی مشخص شد.

تیم فوتبال سپاهان در هفته نخست مهمان چادرملو اردکان است و تیم فوتبال ذوب‌آهن نیز در هفته نخست میزبان فولاد خوزستان خواهد بود.

شهرآورد اصفهان نیز در هفته هفتم و هفته بیست و چهارم لیگ برتر بین تیم‌های سپاهان و ذوب‌آهن برگزار می‌شود.

لیگ برتر فوتبال قرار است از ۲۳ مرداد ماه آغاز شود و به دلیل برگزاری جام ملت‌های آسیا، از ۱۷ دی تا ۱۶ بهمن به مدت یک ماه تعطیل خواهد بود.