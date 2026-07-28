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معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با حضور در میدان میوه و ترهبار اهواز، از نزدیک وضعیت عرضه و تأمین میوه و ترهبار، میزان موجودی اقلام مختلف و قیمتهای بازار را بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد کاظمنسب الباجی با حضور در میدان میوه و ترهبار اهواز، ضمن بازدید میدانی از بخشهای مختلف این مجموعه، در جریان آخرین وضعیت تأمین و عرضه میوه و ترهبار در بازار قرار گرفت.
وی در این بازدید، وضعیت موجودی و کیفیت عرضه اقلام مختلف، روند تأمین محصولات مورد نیاز بازار و قیمت میوه و ترهبار مورد بررسی قرار داد و بر ضرورت تداوم نظارت بر بازار و پیشگیری از ایجاد هرگونه کمبود در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم تأکید کرد.
کاظمنسب الباجی با بررسی شرایط حاکم بر بازار و گفتوگو با فعالان و دستاندرکاران حوزه عرضه میوه و ترهبار، بر ضرورت رصد مستمر وضعیت بازار، تقویت نظارت بر فرآیند عرضه و قیمتها و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از نوسانات غیرمنطقی قیمتها تأکید کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان همچنین بر اهمیت تأمین مستمر و بهموقع مایحتاج عمومی مردم و حفظ تعادل در بازار تأکید کرد و خواستار همکاری و هماهنگی دستگاههای متولی برای استمرار روند مناسب تأمین و عرضه کالاهای مورد نیاز شهروندان شد.
این بازدید با هدف بررسی میدانی شرایط بازار، اطمینان از کیفیت عرضه، شناسایی و رفع مشکلات احتمالی و تقویت نظارت بر قیمتها انجام شد تا ضمن جلوگیری از شکلگیری کمبود، زمینه دسترسی مناسب شهروندان به میوه و ترهبار با قیمتهای متعادل و در شرایط مطلوب فراهم شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان در ادامه بر استمرار پایش و نظارت بر بازار و ضرورت اتخاذ اقدامات پیشگیرانه برای حفظ آرامش و ثبات بازار و تأمین رفاه و رضایتمندی مردم تأکید کرد.