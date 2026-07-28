آمادهباش کامل هلالاحمر آذربایجانشرقی برای اربعین
رئیس جمعیت هلالاحمر آذربایجانشرقی از آمادهباش کامل این جمعیت برای خدمترسانی به زائران اربعین خبر داد و گفت: خدمات امدادی و درمانی هلالاحمر از استان تا کربلا ارائه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
صابر جودی با اشاره به تمهیدات گسترده جمعیت هلال احمر برای پوشش امدادی و درمانی مراسم اربعین حسینی اظهار کرد:همانند سالهای گذشته تمامی ظرفیتهای امدادی، درمانی و پشتیبانی هلالاحمر آذربایجان شرقی برای خدمترسانی به زائران اربعین به کار گرفته شده و نیروهای عملیاتی در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند.
وی با بیان اینکه آذربایجانشرقی به دلیل موقعیت جغرافیایی خود یکی از مسیرهای عبور زائران اربعین از استانهای همجوار و مناطق شرقی کشور به شمار میرود افزود: بر همین اساس برنامهریزیهای لازم از ماهها قبل انجام شده و پایگاههای امداد و نجات جادهای استان در طول ایام اربعین به صورت شبانهروزی در آمادهباش کامل خواهند بود.
رئیس جمعیت هلالاحمر آذربایجانشرقی ادامه داد: نیروهای امدادی هلالاحمر آمادگی دارند در صورت وقوع هرگونه حادثه احتمالی در محورهای مواصلاتی، در کوتاهترین زمان ممکن به حادثهدیدگان امدادرسانی کرده و خدمات لازم را ارائه دهند.
جودی با اشاره به خدمات برونمرزی هلالاحمر آذربایجانشرقی گفت: یک تیم درمانی ۵۵ نفره متشکل از پزشکان، پرستاران، کادر درمان و نیروهای داوطلب مجرب از استان در کربلای معلی مستقر شدهاند تا در طول ایام اربعین به زائران خدمات درمانی ارائه کنند.
وی افزود: درمانگاه هلالاحمر آذربایجانشرقی در کتابخانه مرکزی کربلا، خیابان شارع امام حسین (ع) و میدان پرچم مستقر شده و به عنوان یک درمانگاه سطح سه با تجهیزات کامل آماده ارائه خدمات درمانی به زائران به ویژه هماستانیها است.
رئیس جمعیت هلالاحمر آذربایجانشرقی با بیان اینکه تامین دارو و تجهیزات مورد نیاز درمانگاه نیز از ماهها قبل در دستور کار قرار گرفته است تصریح کرد: این تجهیزات با هماهنگی جمعیت هلالاحمر، سازمان حج و زیارت و مرکز پزشکی حج و زیارت تامین و از تبریز به عراق منتقل شده تا خدمات درمانی بدون وقفه به زائران ارائه شود.
وی همچنین از پیشبینی خدمات امدادی برای جاماندگان اربعین در داخل استان خبر داد و گفت: در مسیرهای پیادهروی اربعین در آذربایجانشرقی نیز چادرهای امدادی و تیمهای عملیاتی هلالاحمر مستقر خواهند شد تا خدمات امدادی، درمانی و کمکهای اولیه را به عزاداران ارائه کنند.
جودی از زائران خواست توصیههای ایمنی و بهداشتی را در طول سفر رعایت کنند و اظهار کرد: امیدواریم با همکاری مردم و تلاش نیروهای امدادی، اربعین امسال نیز در نهایت سلامت، امنیت و آرامش برگزار شود. همچنین از زائران درخواست داریم در این سفر معنوی، خادمان هلالاحمر را نیز از دعای خیر خود بینصیب نگذارند.