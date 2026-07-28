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معاون امور مشترکان شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد گفت: در چهار ماهه نخست امسال ۶۰ دستگاه استخراج ارز دیجیتال در استان شناسایی و جمعآوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حیاتی از تداوم برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال در استان خبر داد و گفت: فعالیت این دستگاهها علاوه بر تحمیل مصرف سنگین برق، به شبکه توزیع نیز آسیب وارد میکند.
وی با اشاره اینکه هر دستگاه رمز ارز به اندازه ۱۰ خانوار در طول یک روز برق مصرف میکند گفت: پیشبینی میشود حدود ۳۵۰ دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز در نقاط مختلف استان فعال باشد که شناسایی و جمعآوری آنها با همکاری دستگاههای مسئول و مشارکت مردم در دستور کار قرار دارد.
حیاتی از مردم خواست در صورت اطلاع از فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال، موضوع را از طریق سامانه ۳۰۰۰۵۱۲۱ شرکت توزیع نیروی برق گزارش و پاداش دریافت کنند.