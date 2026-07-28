به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،قناعتیان گفت: این برنامه با هدف ارزیابی ذخایر آبزیان، بررسی وضعیت جمعیت ماهیان و برنامه‌ریزی علمی برای مدیریت فصل صید در حال اجرا است.

او ادامه داد: نتایج این عملیات، مبنای تصمیم‌گیری برای صدور مجوز صید، تعیین میزان مجاز برداشت و بهره‌برداری اصولی از ظرفیت‌های شیلاتی این منبع آبی خواهد بود.

معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم با تأکید بر اهمیت حفاظت از منابع آبزی بیان کرد: اجرای این برنامه نقش مؤثری در مدیریت پایدار ذخایر ماهیان، حفظ تنوع زیستی و برنامه‌ریزی دقیق برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های دریاچه سد سلمان فارسی دارد.

مسئول شیلات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهرم، نیز ادامه داد: صید آزمایشی با استفاده از روش‌های استاندارد نمونه‌برداری و تحت نظارت کارشناسان شیلات انجام می‌شود و در این پایش، شاخص‌هایی از جمله ترکیب گونه‌ای، فراوانی، ساختار سنی و وزنی و وضعیت جمعیت ماهیان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا اطلاعات لازم برای تعیین زمان و میزان مجاز صید و حفاظت از ذخایر آبزیان فراهم شود.