معاون علمی رئیس‌جمهور، در نخستین سفر استانی خود پس از رویداد «معماری نوین حکمرانی علم و فناوری کشور»، وارد گرگان شد تا آخرین دستاورد‌ها و رویکرد‌های این حوزه را با مقامات استان گلستان به اشتراک بگذارد.

سفر معاون علمی به گلستان با محوریت «معماری نوین حکمرانی علم و فناوری»

سفر معاون علمی به گلستان با محوریت «معماری نوین حکمرانی علم و فناوری»

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، در نخستین سفر استانی خود پس از برگزاری رویداد «معماری نوین حکمرانی علم و فناوری کشور»، امروز با استقبال مقامات استان گلستان وارد گرگان شد.

این سفر دو روزه در چارچوب برنامه‌های استانی معاون علمی و با هدف تبیین معماری نوین حکمرانی علم و فناوری ایران، توسعه تعامل با زیست‌بوم نوآوری، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و شناسایی قابلیت‌های علمی و فناورانه استان انجام می‌شود.

در نخستین برنامه این سفر، نشست معاون علمی رییس‌جمهور با نخبگان استان در محل استانداری گلستان برگزار می‌شود.

در این نشست، ظرفیت‌های علمی و فناورانه استان، راهکار‌های توسعه زیست‌بوم نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان و همچنین مسائل و پیشنهاد‌های نخبگان مورد بررسی و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

حسین افشین در ادامه برنامه‌های سفر، از پارک علم و فناوری گلستان و شماری از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در این مجموعه بازدید می‌کند.

این بازدید با هدف آشنایی نزدیک با فعالیت‌ها، توانمندی‌ها، دستاورد‌ها و نیاز‌های شرکت‌های فناور استان انجام خواهد شد.

در بخش پایانی این سفر، نشست جمع‌بندی موضوعات و بررسی نتایج برنامه‌ها با حضور استاندار گلستان در محل استانداری برگزار می‌شود تا مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده و راهکار‌های پیگیری آنها مورد بررسی قرار گیرد.

این سفر در چارچوب برنامه‌های استانی معاون علمی برای ارزیابی ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های علمی و فناورانه کشور و گسترش نقش استان‌ها در پیشبرد اقتصاد دانش‌بنیان انجام می‌شود.