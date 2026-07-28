به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیر روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌غربی از گشایش در پرونده‌های کارگری استان با اتخاذ رویکرد‌های پیشگیرانه خبر داد و گفت: اختلافات بیش از ۲ هزار کارگر تحت پوشش شرکت‌های پیمانکار و دستگاه‌های پیمان‌دهنده استان در مسیر حل و فصل قرار گرفت.

رسول دامن‌افشان افزود: ۱۵ جلسه «کمیته پیگیری و رفع اختلافات کارگری و کارفرمایی» امسال برای صیانت از جامعه کارگری و بررسی کارشناسی مطالبات آنان در محل این اداره‌کل برگزار شده است. وی تلاش برای شناسایی به‌موقع چالش‌های جامعه کارگری و جلوگیری از تبدیل اختلافات صنفی به شکایات و دادخواست‌های رسمی را در کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع حل اختلاف و پیشگیری از بروز تنش در جامعه کار و تولید را بسیار موثر دانست.

مدیر روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌غربی اضافه کرد: اتخاذ این رویکرد تعاملی، علاوه بر ارتقای سطح پاسخگویی به مطالبات قانونی کارگران، امنیت روان و آرامش را در محیط‌های کارگری و واحد‌های تولیدی استان تقویت کرده است.دامن‌افشان با قدردانی از همراهی و حمایت‌های موثر دستگاه‌های قضایی، نظارتی، اطلاعاتی و انتظامی استان در اجرای مصوبات کمیسیون کارگری و این کمیته تخصصی، خاطرنشان کرد: رصد به‌موقع، پیگیری مستمر و انعکاس دقیق مشکلات کارگران به این مجموعه، کلید اصلی مدیریت به‌هنگام مطالبات و پیشگیری از تشدید اختلافات کارگری در آذربایجان‌غربی بوده است.

مدیر روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌غربی اظهارداشت: هم‌اکنون حدود ۴۳۰ هزار کارگر بیمه شده در آذربایجان‌غربی فعالیت دارند که با احتساب خانواده‌های آنان تعداد جامعه کارگری استان به بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد.