فرماندار قم، با تأکید بر پیوند میان مهارت، اشتغال و امنیت اجتماعی، از برنامه‌ریزی برای تبدیل استان قم به قطب هوش مصنوعی کشور خبر داد. وی خواستار به‌روزرسانی آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و جایگزینی مشاغل سنتی با حوزه‌های نوین و فناورانه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، امیرعباس بقایی، فرماندار قم، در دیدار با مدیرکل و معاونین آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان که به مناسبت هفته ملی مهارت برگزار شد، بر ضرورت بازنگری در ساختار‌های آموزشی متناسب با نیاز‌های روز بازار کار تأکید کرد.

وی با اشاره به بازدید از مرکز کارآفرینی و مرکز شماره پنج امام حسین، گفت: امروزه امنیت تنها به معنای نظامی نیست، بلکه برخورداری از شغل، تخصص و مهارت، از مهم‌ترین مؤلفه‌های امنیت اجتماعی در مواجهه با جنگ‌های اقتصادی است.

وی با بیان اینکه مهارت در کنار علم و فناوری، پایه‌های اصلی امنیت را شکل می‌دهد، افزود: اگر بخواهیم در جنگ اقتصادی موفق عمل کنیم، لازمه آن تربیت نیروی ماهر و متناسب با نیاز‌های روز است.

فرماندار قم با اشاره به تغییرات سریع در بازار کار، افزود: آموزش مشاغل قدیمی دیگر پاسخگوی نیاز جامعه نیست. ما باید با نیازسنجی دقیق، آموزش‌ها را به سمت مهارت‌های نوین هدایت کنیم.

وی همچنین از برنامه‌های ویژه برای توسعه رشته‌های هوش مصنوعی در مدارس و مراکز فنی‌وحرفه‌ای خبر داد و گفت: با توجه به ظرفیت‌های علمی موجود، قم پتانسیل تبدیل شدن به قطب هوش مصنوعی کشور را دارد؛ این حوزه نه تنها با پیشرفت علمی شهر همخوانی دارد، بلکه به عنوان جایگزینی پاک و سازگار با محیط زیست، می‌تواند نقش مهمی در توسعه استان ایفا کند.

در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمود عرب، مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان قم، ضمن قدردانی از حمایت‌های مستمر مدیریت استان، بر نقش تعیین‌کننده مهارت‌آموزی در مسیر توسعه تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت بالای تعامل میان بخش‌های دولتی و خصوصی و همچنین آموزشگاه‌های آزاد، خواستار تقویت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای سطح آموزش‌های مهارتی در استان شد.

در پایان، بر ضرورت تقویت اطلاع‌رسانی، تجلیل از اساتید برتر و ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان برای ورود به حوزه‌های نوین تکنولوژی جهت ارتقای جایگاه مهارت‌آموزی در جامعه قم تأکید شد.