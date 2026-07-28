به گزارش خبرگزاری صداوسیما جمعیت هلال احمر در سومین اطلاعیه خود درباره اربعین اعلام کرد: در بازه زمانی ۲۵ تیرماه تا ۶ مرداد تعداد زائران بازگشته به ایران ۳۲۱ هزار و ۶۳۵ نفر و تعداد زائران حاضر در کشور عراق ۹۶۹ هزار و ۴۰۲ نفر بوده است.

بر اساس این اطلاعیه :مجموع خدمات اختصاصی جمعیت هلال‌احمر شامل خدمات پزشکی (ویزیت)، خدمات دارویی، پرستاری و پاراکلینیکی، امداد و انتقال، رادیولوژی و آزمایشگاهی تاکنون به ۱۰۴ هزار و ۲۳۰ مورد رسیده است.

همچنین مجموع خدمات رایگان ارائه‌شده به زائران، شامل خدمات اختصاصی جمعیت هلال‌احمر، خدمات موکب‌های داوطلبانه و مردمی و خدمات موکب‌های مشترک با دولت عراق، تا این لحظه ۳۶۰ هزار و ۱۱۷ مورد بوده است.

این اطلاعیه می افزاید: تا ۶ مردادماه، تعداد قطعی آسیب‌دیدگان در حوادث مربوط به سفر اربعین یک‌هزار و ۴۸۷ نفر و شمار زائران فوت شده در عراق ۸ نفر ثبت شده است.

بیشترین علل مراجعه زائران به مراکز درمانی هلال‌احمر در عراق، شکایت از گلودرد، ضعف و بی‌حالی و سردرد ناشی از گرمازدگی، درد‌های مفاصل و عضلانی بوده است که انتخاب زمان مناسب برای پیاده‌روی و زیارت و انتخاب کوله پشتی مناسب، لباس نخی خنک و کفش مناسب می‌تواند تا حد زیادی به رفع این مشکلات کمک کند.