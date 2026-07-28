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رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: جایزه ملی کیفیت باید با ارتقای بهرهوری، افزایش رقابتپذیری، تقویت تابآوری اقتصادی و نهادینهسازی فرهنگ کیفیت، زمینه تعالی سازمانها و رشد اقتصادی کشور را فراهم کند.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ فرزانه انصاری در نشست شورای سیاستگذاری بیستمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران، با تأکید بر اینکه این جایزه صرفاً یک رقابت میان واحدهای تولیدی نیست، گفت: هدف اصلی آن باید حرکت سازمانها به سمت تعالی، افزایش بهرهوری، تقویت تابآوری اقتصادی و نهادینهسازی فرهنگ کیفیت باشد.
انصاری افزود: جایزه ملی کیفیت باید به عنوان ابزاری برای تعالی سازمانی در دستگاهها، واحدهای تولیدی و شرکتها مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به استفاده از مدل تعالی ۲۰۲۵ در این دوره، افزود: این مدل با در نظر گرفتن شاخصهای گسترده، به سازمانها کمک میکند تا نقاط قوت و زمینههای بهبود خود را شناسایی کنند؛ بهگونهای که حتی واحدهایی که در فرآیند جایزه موفق به ادامه مسیر نمیشوند، با شناخت معیارها و الزامات، بتوانند برای ارتقای عملکرد خود برنامهریزی کنند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، هدف از برگزاری جایزه ملی کیفیت را افزایش رقابتپذیری، بهبود بهرهوری، جلوگیری از اسراف و تبذیر، ارتقای کیفیت محصولات و خدمات و کمک به رشد اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: مدلهای تعالی باید به گونهای طراحی شوند که در نهایت به تقویت تابآوری اقتصادی کشور منجر شوند.
فرزانه انصاری با تأکید بر ضرورت عبور از نگاه سنتی کنترل کیفیت و حرکت به سمت فرهنگ کیفیت، تصریح کرد: ایجاد فرهنگ خودارزیابی مستمر در واحدهای تولیدی، یکی از مهمترین دستاوردهای جایزه ملی کیفیت است و به سازمانها کمک میکند به صورت مداوم مسیر بهبود و تعالی را دنبال کنند.
وی نقش رسانهها و فضای مجازی را در معرفی واحدهای نمونه و ایجاد مطالبهگری عمومی برای کیفیت مهم دانست و افزود: معرفی واحدهای برتر، علاوه بر ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان، موجب میشود جامعه نسبت به حفظ کیفیت محصولات و خدمات مطالبهگر باشد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: توجه ویژه به حوزه انرژی، توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، استانداردسازی تجهیزات کممصرف و ترویج فرهنگ مصرف بهینه از اولویتهای پیشرو در این رویداد است.
فرزانه انصاری حمایت از شرکتهای دانشبنیان و نوآور، بهرهگیری از ظرفیت هوش مصنوعی، تبدیل دستاوردهای پژوهشی و فناوریهای نوین به استانداردهای ملی و تدوین استانداردهای آیندهنگر را از دیگر محورهای مهم برشمرد و گفت: باید زمینهای فراهم شود تا محصولات و فناوریهای بومی علاوه بر استفاده در کشور، قابلیت حضور در بازارهای جهانی را نیز پیدا کنند.
وی بر ایجاد زیرگروه ویژه برای شرکتهای فناور و نوآور در فرآیند جایزه، پیشبینی مشوقهای بیشتر برای واحدهای برتر، ایجاد بانک تجارب موفق، اشتراکگذاری تجربههای برگزیدگان و بازنگری مستمر شاخصهای ارزیابی تأکید کرد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در پایان، توجه به مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی و ایجاد سازوکارهای تشویقی برای واحدهایی که در مسیر توسعه پایدار و خدمترسانی اجتماعی فعالیت میکنند را از دیگر موضوعات قابل پیگیری در دورههای آینده جایزه ملی کیفیت دانست.
در ادامه این نشست، محمودرضا طاهری، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران، گزارشی از عملکرد دوره نوزدهم و برنامههای اجرایی دوره بیستم را ارائه کرد.
وی با اشاره به عملکرد دوره نوزدهم گفت: در سال ۱۴۰۴، ارزیابی ۱۶۱ بنگاه اقتصادی با مشارکت ۶۱۳ ارزیاب و صرف ۸۳۳ نفر-روز انجام شد. همچنین ۱۵ کارگروه تخصصی با ۹۶۰ نفر-ساعت فعالیت، مسئولیت بررسی و صحهگذاری نتایج ارزیابیها را بر عهده داشتند.
طاهری در ادامه آموزش را محور اصلی ارتقای مدل جایزه دانست و افزود: در مجموع ۷ هزار و ۲۶۴ نفر-ساعت آموزش، بازآموزی ارزیابان، مدرسان و متقاضیان برگزار شد و هدفگذاری دوره بیستم، افزایش دو برابری این میزان است.
وی با بیان اینکه در دوره نوزدهم، ۱۴۱ واحد تولیدی و ۲۰ واحد خدماتی ارزیابی شدند، اظهار کرد: در پایان این دوره، سه واحد موفق به دریافت تندیس کیفیت شدند و همچنین واحدهای برگزیده در سطوح مختلف اشتهار و اهتمام به کیفیت مورد تقدیر قرار گرفتند.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران درباره دوره بیستم نیز گفت: تاکنون ۵۰۹ بنگاه اقتصادی شامل ۹۵ متقاضی دریافت تندیس، ۱۵۹ متقاضی اشتهار به کیفیت و ۲۵۵ متقاضی اهتمام به کیفیت برای حضور در این دوره ثبتنام کردهاند.
وی از اجرای برنامههای گسترده ترویجی و آموزشی از جمله تولید محتوای دیجیتال، بهروزرسانی پرتال تخصصی، برگزاری نشستهای منطقهای و است انی، دورههای کالیبراسیون ارزیابان، آموزش گزارشنویسی و برگزاری تورهای انتقال تجربه در واحدهای برگزیده خبر داد و این اقدامات را گامی در راستای توسعه فرهنگ کیفیت و ارتقای اثربخشی جایزه ملی کیفیت ایران عنوان کرد.
انوشه رحمانی، معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران، نیز اجرای رویکرد متفاوت در این دوره با محوریت آموزشهای گسترده را مسیری روشن دانست.
وی با اشاره به مشوقهای پیشبینیشده برای برگزیدگان جایزه، گفت: بر اساس بسته حمایتی ابلاغشده در دیماه سال گذشته، تعداد نمونهبرداری سالانه از واحدهای دارای سطوح برتر جایزه ملی کیفیت ایران کاهش مییابد؛ بهگونهای که دارندگان تقدیرنامه اشتهار سه و چهار ستاره در سطح واحدهای نمونه ملی تلقی شده و از تسهیلات نظارتی مشابه بهرهمند میشوند.
رحمانی همچنین افزود: در شاخصهای ارزیابی واحدهای نمونه استانی و کشوری نیز ۱۰ امتیاز تشویقی به سطوح مختلف جایزه ملی کیفیت ایران اختصاص یافته است تا واحدهای تولیدی با حضور در این جایزه، در ارزیابیهای سال بعد نیز از این امتیاز بهرهمند شوند.
همچنین فرحناز قلاسیمود، معاون تدوین و ترویج سازمان ملی استاندارد ایران، نیز با قدردانی از روند اجرای جایزه ملی کیفیت، این فرایند را زمینهساز تثبیت جایگاه این جایزه در کشور دانست.
وی با اشاره به تأکید نسخه ۲۰۲۰ مدل جایزه ملی کیفیت بر سادهسازی فرایندها و توسعه جوایز بخشی، پیشنهاد کرد: اجرای این جوایز از یک یا دو بخش آغاز شود.
در پایان نیز نمایندگان نهادها و دستگاههای اجرایی، نکاتی را درباره برگزاری دوره نوزدهم این رویداد و نحوه ثبتنام متقاضیان شرکت در بیستمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران ارائه کردند.