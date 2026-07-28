به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی اظهار داشت: بدن انسان برای حفظ دمای طبیعی خود، گرمای اضافی را عمدتاً از طریق تعریق و افزایش جریان خون در سطح پوست دفع می‌کند. اما در شرایطی مانند گرما و رطوبت بالا، فعالیت بدنی سنگین یا دریافت ناکافی مایعات، ممکن است توان بدن برای دفع گرما کاهش یابد، در نتیجه، خطر بروز عوارضی مانند سرگیجه، گرفتگی عضلات، خستگی گرمایی و در موارد شدید، گرمازدگی افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: نوشیدن کافی مایعات و جبران آب و الکترولیت‌های ازدست‌رفته، در کنار کاهش حضور در ساعات اوج گرما و استفاده از پوشش مناسب، از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از این وضعیت است.

تأمین آب؛ مهم‌ترین اقدام تغذیه‌ای در هوای گرم

دکتر شریفی تصریح کرد: در روز‌های گرم، بدن برای دفع حرارت بیشتر عرق می‌کند و در نتیجه، آب بیشتری از دست می‌دهد، اگر مایعات ازدست‌رفته به‌موقع جبران نشوند، توان بدن برای تنظیم دما کاهش می‌یابد و احتمال بروز ضعف، سردرد، سرگیجه و سایر عوارض ناشی از گرما افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل، بهتر است آب در طول روز و پیش از احساس تشنگی شدید مصرف شود.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان ادامه داد: همراه داشتن بطری آب و نوشیدن تدریجی آن، به‌ویژه هنگام حضور یا فعالیت در محیط گرم، یکی از ساده‌ترین و مؤثرترین راه‌های پیشگیری است، بااین‌حال، نوشیدن حجم بسیار زیاد آب در مدت کوتاه توصیه نمی‌شود؛ زیرا می‌تواند تعادل سدیم خون را مختل کند. بنابراین، هدف اصلی «هرچه بیشتر آب نوشیدن» نیست، بلکه مصرف تدریجی آب در طول روز است.

خوراکی‌های مناسب برای روز‌های گرم

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بیان داشت: در روز‌های گرم، غذا‌های سبک و آب‌دار می‌توانند بخشی از آب، انرژی و مواد معدنی موردنیاز بدن را تأمین کنند و تحمل گرما را آسان‌تر سازند. میوه‌هایی مانند هندوانه، خربزه، هلو، شلیل و پرتقال و سبزی‌هایی مانند خیار، گوجه‌فرنگی و کاهو، انتخاب‌های مناسبی برای وعده‌ها و میان‌وعده‌های تابستانی هستند. گزینه‌هایی مانند ماست و خیار همراه نان، نان و پنیر کم‌نمک همراه خیار و گوجه، میوه همراه ماست، شیر کم‌چرب همراه میوه، سوپ رقیق، عدسی سبک یا ساندویچ کوچک خانگی حاوی مرغ، تخم‌مرغ یا پنیر نیز می‌توانند به حفظ انرژی و کاهش احساس سنگینی در طول روزه‌های گرم سال کمک کنند. بهتر است وعده‌های غذایی در حجم کمتر و در صورت امکان، در ساعات خنک‌تر روز مصرف شوند.

وی اضافه کرد: برای تنوع در مصرف مایعات نیز می‌توان چند برش خیار یا لیموترش و چند برگ نعناع به بطری آب اضافه کرد. نوشیدنی‌های خانگی مانند خاکشیر و تخم‌شربتی نیز گزینه‌های مناسبی برای روز‌های گرم‌اند؛ بااین‌حال، آب همچنان باید نوشیدنی اصلی روز باشد.