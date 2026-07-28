به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛پیام تسلیت استاندار کرمان در پی درگذشت مادر شهیدان والامقام خیامی به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

کرمان، دیار پدران و مادران سرافرازی است که صبوری، صلابت و ایثار آنان در فراق فرزندان شهیدشان، کرمان را عزت بخشیده و پایه‌های اقتدار این مرز و بوم را بنا نهاده است.

حاجیه خانم گوهر قلی‌زاده، مادر بزرگوار شهیدان والامقام «حمیدرضا و محمد جواد خیامی»، بانویی بی‌بدیل از نسل مادران فداکاری بود که برای آرمان، وطن، قرآن و عترت از همه چیز خود گذشتند و با تقدیم فرزندانی دلاور در مسیر پاسداشت شکوه و استقلال ایران، نام خود را در سپهر افتخار این مرز و بوم جاودانه ساختند.

اینجانب درگذشت آن فقیده مومنه را به خانواده معزز شهیدان خیامی، عموم وابستگان و مردم شریف کرمان تسلیت عرض نموده و از پروردگار متعال برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و همنشینی با فرزندان شهیدش و برای بازماندگان صبر و اجر وافر مسئلت دارم.

محمدعلی طالبی

استاندار کرمان