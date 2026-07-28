به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، در این نشست که با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دفاع، خانه معدن ایران، ایمیدرو، تشکل‌های معدنی و نمایندگان معادن بزرگ و کوچک برگزار شد، چالش‌های موجود در زنجیره تأمین مواد ناریه مورد بررسی قرار گرفت.

فعالان بخش معدن در این جلسه تأکید کردند که کمبود مواد ناریه، افزایش قیمت، محدودیت‌های وارداتی، مشکلات توزیع و نبود ذخایر راهبردی، به یکی از موانع جدی استمرار تولید در معادن تبدیل شده است.

بر اساس گزارش ارائه‌شده از سوی خانه معدن ایران، قیمت ماده منفجره آنفو طی یک سال گذشته از حدود ۳۳ هزار تومان به نزدیک ۱۹۲ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم افزایش یافته است که نسبت به سال گدشته رشد ۷۰۰ درصدی رانشان می‌دهد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد واردات نیترات آمونیوم در برخی شرایط، حتی با احتساب هزینه‌های جانبی، می‌تواند بین ۴۰ تا بیش از ۶۰ درصد ارزان‌تر از تأمین داخلی باشد.

در این نشست، تأمین فوری مواد ناریه مورد نیاز معادن از طریق واردات با استفاده از ظرفیت معادن بزرگ و با نظارت وزارت دفاع به عنوان یکی از راهکار‌های فوری مورد تأکید قرار گرفت. همچنین اعضای جلسه بر رفع موانع ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص گمرکی و تأمین مواد اولیه تولید مواد ناریه حداکثر ظرف ۱۵ روز تأکید کردند.

ایجاد ذخایر راهبردی مواد ناریه و مواد اولیه مرتبط برای افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین، از دیگر محور‌های مطرح‌شده بود. علاوه بر این، تشکیل کارگروه تخصصی مشترک میان وزارت صمت، وزارت دفاع، سازمان حمایت و خانه معدن ایران برای بازنگری در ساختار قیمت‌گذاری مواد ناریه در دستور کار قرار گرفت.

در بخش دیگری از این بسته، ساماندهی و جابه‌جایی دپو‌های موجود مواد ناریه با هماهنگی شورای تأمین استان‌ها و همچنین بررسی توسعه ظرفیت‌های جدید تولید مواد اولیه و مواد ناریه در مناطق مختلف کشور به عنوان راهکار‌های میان‌مدت و بلندمدت پیش‌بینی شده است.

کارشناسان حاضر در این نشست هشدار دادند ادامه بحران مواد ناریه می‌تواند فعالیت معادن کوچک و متوسط را بیش از سایر بخش‌ها تحت تأثیر قرار دهد و پیامد‌هایی همچون کاهش تولید مواد معدنی، افت اشتغال، کاهش خوراک صنایع معدنی و محدود شدن صادرات را به همراه داشته باشد.

به گفته اعضای کمیته معدن ستاد تسهیل، عبور از این چالش نیازمند اجرای هم‌زمان اقدامات فوری، اصلاح ساختار تأمین، افزایش ظرفیت تولید داخلی، کاهش انحصار و تدوین برنامه ملی برای تأمین پایدار مواد ناریه در بخش معدن است.