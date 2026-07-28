روایت صد و پنجاه شب ایستادگی و حضور در خیابان‌ها و میدان‌ها برای دفاع جانانه از کشور، تجلی یک ایرانِ مقتدر است؛ حضور مردمانی که بی‌وقفه و بی‌خستگی در میدان خواهند ماند.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛ جانفدایان در این اجتماعات حماسه ووحدت ،برخونخواهی امام امت، تجدید بیعت با رهبر سوم انقلاب، حمایت قاطع از نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت تاکید می کنند.

همچنین، مردم دیار مقاومت ، به صراحت اعلام انزجار و خشم انقلابی خود را به جنایات ددمنشانه آمریکا و اسرائیل در منطقه خاورمیانه ابراز واعلام کردند کردند: این حضور، پاسخی به تجاوزگری‌ها و دسیسه‌های دشمنان است و تا زمانی که سایه استکبار بر سر مظلومان منطقه سنگینی می‌کند، ایستادگی ملت ایران ادامه خواهد داشت.