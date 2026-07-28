علیزاده با بیان اینکه در ایام جنگ ۲۰۰ دستگاه اتوبوس رونمایی و در خطوط فعال شد ، تصریح کرد : جمعا دو هزار و ۴۶۰ دستگاه اتوبوس در دوره ششم مدیریت شهری نوسازی شده که یک دوره طلایی در حوزه حمل و نقل است.