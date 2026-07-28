مراسم رونمایی از ۲۰ دستگاه اتوبوس دوکابین دیزلی وارداتی از چین صبح امروز سهشنبه با حضور مهدی علیزاده مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران و محمدرضا پوریافر شهردار منطقه پنج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی علیزاده مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران با اعلام اینکه این اتوبوس ها در خط ۱۰ بیآرتی از خطوط مهم اتوبوسرانی حدفاصل دانشگاه علوم تحقیقات تا میدان آزادی فعالیت خواهند داشت ، گفت: تا پیش از مهرماه نیز تعدادی اتوبوس دیگر به این خط اختصاص خواهد یافت.
علیزاده با بیان اینکه در ایام جنگ ۲۰۰ دستگاه اتوبوس رونمایی و در خطوط فعال شد ، تصریح کرد : جمعا دو هزار و ۴۶۰ دستگاه اتوبوس در دوره ششم مدیریت شهری نوسازی شده که یک دوره طلایی در حوزه حمل و نقل است.