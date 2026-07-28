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فرماندار قرچک از پایان عملیات خاکبرداری و ساخت دیوارههای حائل در زیرگذرهای محمدآباد و داوودآباد خبر داد و با اشاره به پیشرفت ۹۰ درصدی این پروژهها در تقاطعهای راهآهن، بر تسریع در تکمیل و رفع موانع افتتاح این طرحها تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسلامی با اعلام این خبر گفت: روند اجرای دیوارههای بتنی استاندارد حائل زیر خطوط ۳ و ۴ هم پس از چهار به اتمام رسیده است که نشان از پیشرفت نود درصدی ساخت زیرگذر در تقاطعهای راه آهن با روستاهای داود آباد و محمدآباد دارد
فرماندار قرچک در این بازدید بر تسریع در تکمیل زیرگذرهای محمدآباد و داودآباد تاکید کرد و رفع احتمالی مسائل افتتاح طرح مورد بررسی قرار داد و خواستار استمرار هماهنگی ادارات و دستگاههای مربوطه در جهت پیشبرد مطلوب عملیات عمرانی این پروژهها شد.