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پیکر مادر صبور شهیدان حمیدرضا و محمدجواد خیامی امروز پس از تشییع در کرمان، در جوار فرزندان شهیدش آرام گرفت.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ حاجیه خانم "گوهر قلی زاده" مادر شهیدان والامقام «حمیدرضا و محمد جواد خیامی» پس از سالها درد فراق فرزندان عصر دوشنبه ۵ مرداد به جگرگوشههای شهیدش پیوست.
شهید والامقام حمیدرضا خیامی متولد چهاردهم آذر ۱۳۴۳، در کرمان به عنوان بســیجی در جبهه حضور یافت و بیست بهمن ۱۳۶۴ در عملیات والفجر ۸ در فاو بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید.
شهید والامقام محمدجواد خیامی متولد هجدهم بهمن ۱۳۴۵، دانشجوی ســال اول دوره کارشناســی به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت و چهارم دی ۱۳۶۵ در عملیات کربلای ۴ در شــلمچه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید.