فرمانده انتظامی رامهرمز در استان خوزستان از کشف و جمع آوری ۴ دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق به ارزش ۶ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ هدایت شهبازی بیان داشت: ماموران کلانتری ۱۱ رامهرمز با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی از فعالیت غیرمجاز یک فرد سودجو در یک واحد مسکونی مطلع شدند و موضوع بلافاصله در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با هماهنگی مرجع قضائی به محل مورد نظر مراجعه و در بازرسی از آن، ۴ دستگاه ماینر قاچاق را کشف کردند.

سرهنگ شهبازی با اشاره به ارزش ۶ میلیارد ریالی این تجهیزات بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی، تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.