به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛فرمانده انتظامی استان امروز هنگام روند صدور و چاپ گذرنامه زائران اربعین در واحد صدور گذرنامه، از صدور ۱۲ هزار گذر زیارتی در ایام اربعین ۱۴۰۵ خبر داد.

سردار جلیل موقوفه‌ئی افزود: از چند ماه مانده به ایام اربعین حسینی، برنامه ریزی و اقدامات متعددی برای تسهیل در امور زائران و صدور گذر زیارتی شهروندان عزیز استان کرمان در دست انجام قرار گرفت و کارکنان خدوم صدور گذرنامه از ساعات اولیه صبح تا پاسی از شب مشغول رسیدگی به درخواست‌های متقاضیان و انجام امور تخصصی صدور گذر زیارتی تا مراحل تایید و چاپ نهایی هستند.