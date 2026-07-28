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استاندار کرمان از اختصاص ۵۰ لیتر سهمیه سوخت مازاد بزودی در کارتهای سوخت شهروندان خبر داد.
به گزارش خبر گزاری صداسیما مرکز کرمان؛ محمدعلی طالبی گفت: قرار است ۵۰ لیتر سهمیه سوخت به کارتهای سوخت شهروندان استان کرمان اضافه شود و توافقات مربوط به اجرای این تصمیم یکشنبه نهایی شده و در حال حاضر منتظر ابلاغ رسمی آن هستیم.
بگفته استاندار کرمان، برای مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق فرآوردههای نفتی، کارتهای سوخت جایگاهها در استان جمعآوری میشود و معادل میزان مصرف بنزین با نرخ ۵ هزار تومان، سهمیهای متناسب به کارتهای سوخت شهروندان استان اختصاص مییابد.
وی از ادامه سهمیه ۶۰ لیتری بنزین هزار و ۵۰۰ تومانی برای شهروندان کرمان خبر داد و درباره سهمیه بنزین سه هزار تومانی نیز گفت: کاهش سهمیه بنزین سه هزار تومانی از ۷۰ لیتر به ۵۰ لیتر، مختص استان کرمان نیست و در سراسر کشور اجرا میشود.
استاندار کرمان ادامه داد:قرار است برای مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق فرآوردههای نفتی، کارتهای سوخت جایگاهها در استان جمعآوری شود و معادل میزان مصرف بنزین با نرخ پنج هزار تومان، سهمیهای متناسب به کارتهای سوخت شهروندان استان اختصاص پیدا کند.