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عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به اهمیت «قرآن زعفرانی» گفت: این اثر افزون بر ارزش هنری، به دلیل دربرداشتن ترجمه کامل فارسی، از منابع مهم پژوهش در تاریخ زبان فارسی و شناخت گویش مردم نیشابور و مناطق پیرامون آن است.
علیاشرف صادقی، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، «قرآن زعفرانی» را یکی از نفیسترین آثار بهجامانده از قرن ششم هجری دانست و گفت: این نسخه دارای ترجمه کامل فارسی است و بهعنوان اثری هنری و ارزشمند، بهصورت اتفاقی از گذر زمان سالم باقی مانده است.
وی با بیان اینکه یکی از این نسخهها در موزه رضا عباسی تهران نگهداری میشود و نسخهای دیگر در ترکیه قرار دارد، افزود: این اثر از میراث گرانبهای فرهنگی و تاریخی ایران به شمار میرود و جایگاه ویژهای در مطالعات نسخهشناسی و تاریخ زبان فارسی دارد.
صادقی تأکید کرد: اهمیت این نسخه تنها به ارزش هنری آن محدود نمیشود، بلکه زبان فارسی بهکاررفته در ترجمه آن، بازتابی از زبان مردم نیشابور و مناطق اطراف در قرن ششم هجری است و از این منظر، منبعی ارزشمند برای پژوهشگران تاریخ زبان فارسی به شمار میرود.
عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی در پایان خاطرنشان کرد: انتشار این اثر، امکان بهرهگیری پژوهشگران و علاقهمندان را از یکی از مهمترین اسناد تاریخی زبان فارسی فراهم کرده و میتواند در شناخت سیر تحول این زبان نقش مؤثری داشته باشد