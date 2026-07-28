وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سفر به کرمانشاه با حضور در منزل خانواده شهید سبحان بدرخانی ایوانی، با خانواده این شهید دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با خانواده شهید بدرخانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام گفت: حضور در محضر خانواده‌های معظم شهدا از برنامه‌های مهم مسئولان در سفر‌های استانی است.

هاشمی همچنین به ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان اشاره کرد و گفت: ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و روحیه مقاومت مسیر پیشرفت و عزت خود را ادامه خواهد داد.

شهید سبحان بدرخانی ایوانی، متولد سال ۱۳۶۰ در کرمانشاه، از اعضای مردمی و دارای تحصیلات و شغل مهندسی برق بود که ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ در پی حمله ددمنشانه دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی به مناطق مسکونی کرج، بر اثر موج انفجار به درجه رفیع شهادت نائل آمد.