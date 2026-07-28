پیکر حاج حسین آقایوسفی، پدر والامقام شهیدان سرافراز محمدرضا و محمدحسن آقایوسفی، با حضور مردم قدرشناس و مسئولان استان قم تشییع و در گلزار شهدای علی‌بن‌جعفر به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مراسم تشییع پیکر حاج حسین آقایوسفی، پدر شهیدان معظم محمدرضا و محمدحسن آقایوسفی، عصر امروز با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جمعی از مسئولان استان برگزار شد.

در این آیین که نمادی از تجدید بیعت با آرمان‌های والای شهدا بود، پیکر این پدر شهیدپرور از مقابل مسجد باب‌الجنه در خیابان انقلاب بر دوش مردم تشییع شد.

پیکر آن مرحوم که در سن ۸۳ سالگی دعوت حق را لبیک گفت؛ پس از تشییع در مسیر خیابان انقلاب، برای خاکسپاری به گلزار شهدای علی‌بن‌جعفر منتقل شد و در جوار فرزندان شهیدش آرام گرفت.

گفتنی است شهید محمدرضا آقایوسفی در ۱۸ سالگی در عملیات خیبر و در جزیره مجنون (اسفند ۱۳۶۲) و شهید محمدحسن آقایوسفی در ۱۷ سالگی در عملیات مرصاد (مرداد ۱۳۶۷) به مقام والای شهادت نائل شدند.