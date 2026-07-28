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روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر دوگنبدان در اطلاعیه ایی اعلام کرد، تندیس استاد حسن باشت باوی، پدر بوکس ایران، با هدف مرمت به شهرداری منتقل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در این اطلاعیه آمده است، پیرو انتشار مطالبی در برخی رسانهها و فضای مجازی با عنوان ناپدید شدن تندیس استاد حسن باشت باوی، پدر بوکس ایران در دوگنبدان، به آگاهی میرساند با توجه به آسیبهای وارده و به منظور جلوگیری از بروز خطرات احتمالی، این تندیس با هدف انجام مرمت، بازسازی و مقاومسازی سازه منتقل و پس از اتمام عملیات فنی و حصول اطمینان از ایمنی، مجدداً در محل پیشین نصب خواهد شد.
بر اساس این اطلاعیه برابر بررسیها، تندیس مذکور طی روزهای اخیر مورد تعرض و آسیب قرار گرفته و افرادی با قصد تخریب و سرقت، به بخشهایی از بدنه و اتصالات آن آسیب وارد کردهاند که با پیگیریهای انجامشده و همکاری مراجع انتظامی و قضایی، افراد مرتبط با این اقدام شناسایی و جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
زندهیاد استاد حسن باشتباوی از مفاخر ارزشمند ورزش کشور و خطه کهگیلویه و بویراحمد است که از سال ۱۳۲۳ کار خود را در ورزش بوکس به صورت حرفه ای زیر نظرآقای وانگر انگلیس در آبادان آغاز کرد و تا سال ۱۳۳۷ در رینگ مبارزه می کرد.