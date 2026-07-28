به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در این اطلاعیه آمده است، پیرو انتشار مطالبی در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی با عنوان ناپدید شدن تندیس استاد حسن باشت باوی، پدر بوکس ایران در دوگنبدان، به آگاهی می‌رساند با توجه به آسیب‌های وارده و به منظور جلوگیری از بروز خطرات احتمالی، این تندیس با هدف انجام مرمت، بازسازی و مقاوم‌سازی سازه منتقل و پس از اتمام عملیات فنی و حصول اطمینان از ایمنی، مجدداً در محل پیشین نصب خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه برابر بررسی‌ها، تندیس مذکور طی روز‌های اخیر مورد تعرض و آسیب قرار گرفته و افرادی با قصد تخریب و سرقت، به بخش‌هایی از بدنه و اتصالات آن آسیب وارد کرده‌اند که با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری مراجع انتظامی و قضایی، افراد مرتبط با این اقدام شناسایی و جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

زنده‌یاد استاد حسن باشت‌باوی از مفاخر ارزشمند ورزش کشور و خطه کهگیلویه و بویراحمد است که از سال ۱۳۲۳ کار خود را در ورزش بوکس به صورت حرفه ای زیر نظرآقای وانگر انگلیس در آبادان آغاز کرد و تا سال ۱۳۳۷ در رینگ مبارزه می کرد.

پدر بوکس ایران پس از کسب عناوین متعدد در مسابقات داخلی و خارجی درسال۱۳۳۷به کسوت مربیگری روی آورد.

او در سالهای ۱۳۵۱تا ۱۳۵۴مربی تیم ملی بود و توانست تیم ملی کشورمان را در بازی های آسیایی 1353 تهران به مقام قهرمانی برساند.

به پاس زحمات وی در ورزش بوکس سالن بوکس گچساران به نام حسن باشت باوی نامگذاری شد و تندیس او نیز دو سال پیش در پارک لاله دوگنبدان نصب شد.

حسن باشت باوی اردیبهشت سال ۱۳۹۷ در سن ۹۱ سالگی در گچساران درگذشت.