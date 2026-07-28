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رکوردی به وسعت حضور مردم

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۰۶- ۱۷:۳۵
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برچسب ها: اجتماعات مردمی ، حمایت از ایران ، اتحاد و همبستگی ، وحدت
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