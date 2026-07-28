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مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران از آمادگی کامل با هماهنگی شرکت ملی نفت ایران برای همکاری با وزارت نیرو در زمینه طرح توسعه استفاده انرژی زمین گرمایی در سطح کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرتضی فولادی به راه اندازی گام نخست نیروگاه زمین گرمایی مشگین شهر اردبیل در روزهای اخیر اشاره و اظهار کرد: ملی حفاری از سال ۱۳۸۰ در همکاری با سازمان انرژیهای نو (سانا) نسبت به حفاری و تکمیل ۱۸ حلقه چاه زمین گرمایی در ارتفاعات سبلان اقدام کرده است.
وی افزود: با توجه به شرایط خاص حفاری این چاهها از جمله دمای حرارت حدود ۳۰۰ درجه سانتیگراد و عمق سه هزار متر، در بررسی رفتار مخزن نیاز به برخی تجهیزات مکانیکی بود که در این ارتباط یک دستگاه یونیت چاه پیمایی تامین و نسبت به نصب و راه اندازی آزمایشگاه فیزیک در موقعیت ارتفاعات سبلان اقدام شد و ارزیابی چاهها به لحاظ شاخص بهره دهی در همیاری میان متخصصان این شرکت و وزارت نیرو صورت میگیرد.
فولادی با استناد به اظهارات عباس علی آبادی وزیر نیرو به هنگام راه اندازی نیروگاه پنج مگاواتی زمین گرمایی مشگین شهر مبنی بر توسعه کل مخزن اکتشافی در این منطقه و توسعه نیروگاههای زمین گرمایی در سایر نقاط کشور، گفت: شرکت ملی حفاری ایران در زمان حاضر تنها شرکت حفاری در کشور است که در ارتباط با حفاری چاههای ژئوترمال صاحب تجارب گرانسنگ است و آمادگی دارد از این تجارب در اجرای پروژههای حفاری چاههای زمین گرمایی که بعضا در مناطق کوهستانی و سخت گذر واقع است استفاده و در راستای بهره گیری از انرژیهای پاک و پایدار ایفای نقش نماید.
شرکت ملی حفاری ایران پیش از این در سال ۱۳۸۰ نسبت به حفر یک حلقه چاه اکتشافی و دو حلقه چاه تزریقی در منطقه سبلان در مشگین شهر اقدام کرده بود و با توجه به نتایج مثبت حاصله، متعاقب آن با انعقاد توافقنامه چهار ساله فیمابین این شرکت و سازمان انرژیهای نو ایران عملیات حفر و تکمیل ۱۸ حلقه چاه شامل ۱۰ حلقه توسعهای، چهار حلقه توصیفی و چهار حلقه تزریقی در این موقعیت کوهستانی و سردسیر که گاهی تا دمای منفی ۳۰ درجه دارد؛ انجام گردید.