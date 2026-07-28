هواشناسی خراسان رضوی «رادار» ندارد و تجهیز هواشناسی استان به «رادار» یک نیاز اساسی است و نقش مهمی در پیش‌بینی لحظه‌ای و کوتاه مدت دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: این موضوع در دست پیگیری اسن و زیرساخت لازم برای نصب رادار در مشهد فراهم شده و سازمان پیگیر خرید تجهیزات مربوطه است.

مرتضی اثمری افزود: چنانچه در استان رادار هواشناسی نصب شود، امکان پیش‌بینی‌های لحظه‌ای نظیر بارش‌های چند ساعت آینده فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین نصب تجهیزات به منظور افزایش تصاویر ماهواره‌ای دقت پیش‌بینی‌ها را افزایش می‌دهد.

اثمری گفت: اجرای مدل‌های هواشناسی نیز نقش مهمی در کیفیت پیش‌بینی دارد و هم اینک اجرای مدل هواشناسی محلی در استان‌ها توسط سازمان هواشناسی در حال پیگیری است.