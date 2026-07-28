پنجمین دوره پویش «نسیم حسینی، مهر حسینی» به نیت رهبر شهید، همزمان با ایام اربعین حسینی در مرزهای شلمچه و چذابه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان ؛ مدیر کل کمیته امداد امام خمینی خوزستان گفت: پویش نسیم حسینی، مهر حسینی به نیت رهبر شهید با هدف هدفمندسازی مشارکت‌های مردمی طراحی شده است تا صدقات و نذورات زائران حسینی، که به نیت سلامت سفر و ادای نذورات پرداخت می‌شود، با اولویت‌بندی در اختیار نیازمندان تحت حمایت، به‌ویژه در مناطق محروم استان قرار گیرد.

جمال شیبه با بیان اینکه این پویش در چهار سال گذشته نقشی تعیین‌کننده در کاهش مشکلات معیشتی خانواده‌های تحت حمایت داشته است، افزود: امسال نیز پایگاه‌های جمع‌آوری صدقات در پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه مستقر شده‌اند. رویکرد امسال ما در اجرای این پویش، زنده نگه داشتن یاد و نام رهبر شهید و شهدای گرانقدر مدافع وطن است.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر، نذورات جمع‌آوری شده صرف تأمین اقلام ضروری از جمله لوازم سرمایشی (کولر و یخچال)، بسته‌های معیشتی و همچنین بسته‌های تحصیلی و نوشت‌افزار برای دانش‌آموزان نیازمند شده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی خوزستان گفت: سال گذشته ۲ هزار دستگاه یخچال با مشارکت خیران، زائران اربعین حسینی و حمایت و هم افزایی ریاست کمیته امداد کشور در مناطق محروم و مرزی استان توزیع می‌شود.

شیبه ضمن دعوت از هیئت‌های مذهبی، موکب‌داران و عموم مردم برای مشارکت در این حرکت خداپسندانه، تأکید کرد: این پویش تجلی واقعی فرهنگ نوع‌دوستی و خدمت به محرومان در مسیر سیدالشهدا (ع) است و نیکوکاران گرامی می‌توانند کمک‌های خود را از طریق: شماره‌گیری کد دستوری #۰۶۱*۸۸۷۷* و واریز به شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۱۰۷ (صندوق امداد ولایت)، نرم‌افزار «صدقه من»، و یا با مراجعه حضوری به ادارات کمیته امداد و مراکز نیکوکاری در سراسر استان به دست نیازمندان برسانند.