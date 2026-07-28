همزمان با افزایش گلایه‌های مردمی از گرانی میوه، گشت‌های نظارتی تعزیرات حکومتی در بازار میوه و تره‌بار استان مرکزی اجرا شد و بازرسان در جریان این گشت، مواردی از نبود درج قیمت، فاکتور‌های ناقص و تخلف‌های صنفی را شناسایی و ثبت کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ گشت تعزیرات حکومتی با هدف بررسی وضعیت قیمت و نحوه عرضه میوه، راهی بازار شد و واحد‌های صنفی و وانت‌بار‌های عرضه میوه را مورد بازرسی قرار داد.

در جریان این گشت، بازرسان مواردی از جمله نبود درج قیمت، ارائه فاکتور‌های ناقص و برخی تخلف‌های صنفی را شناسایی و برای آنها گزارش تخلف تنظیم کردند.

نوراللهی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی نیز با اشاره به برخورد‌های انجام‌شده با متخلفان در ماه‌های اخیر، از راه‌اندازی پیام‌رسان مردمی برای دریافت گزارش‌های تخلف خبر داد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده گران‌فروشی، کم‌فروشی، درج نشدن قیمت و سایر تخلفات، موارد را از طریق راه‌های ارتباطی تعزیرات حکومتی گزارش کنند.

بازرسی از بازار میوه و برخورد با تخلفات صنفی با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد شفافیت در قیمت‌گذاری ادامه دارد.