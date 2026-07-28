

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، باشگاه فوتبال پرسپولیس پس از توافق با اتحاد کلباء امارات مبنی بر دریافت رضایت‌نامه قطعی محمدمهدی محبی با این بازیکن قرارداد امضا کرد تا این بازیکن برای ۳ فصل آینده پیراهن سرخ پایتخت را بر تن کند.

محبی که در دور برگشت رقابت‌های فصل گذشته به طور قرضی برای سپاهان اصفهان بازی کرده بود قرار است در صورت امکان راهی ارزروم ترکیه شود تا در ادامه تمرینات پیش فصل این تیم حاضر شود.

بازیکن جدید پرسپولیس هشتمین خرید تابستانی این تیم پس از پوریا شهرآبادی، پوریا پورعلی، پوریا لطیفی فر، مجید عیدی، ابوالفضل جلالی، محمدمهدی زارع شد تا این تیم تا کنون فعال‌ترین باشگاه در نقل و انتقالات فعلی فوتبال باشگاهی ایران باشد.