مدیر تعاون روستایی آذربایجانشرقی مطرح کرد؛
مطالبات کشاورزان آذربایجان شرقی فردا تسویه میشود
مدیر تعاون روستایی آذربایجانشرقی گفت: بخش عمده مطالبات کشاورزان استان پرداخت شده و باقیمانده آن که حدود ۲۰ میلیارد ریال است تا فردا به حساب کشاورزان واریز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
اکبر منیری در نشست مسئولان سازمان تعاون روستایی آذربایجانشرقی با مدیران عامل و اعضای هیاتمدیره شرکتهای تعاونی روستایی، تعاونیهای تولید کشاورزی و نمایندگان اتاق اصناف کشاورزی شهرستانهای مرند و جلفا اظهار کرد: از طریق شبکه تعاون روستایی اقدامات موثری در سطح روستاها و استان انجام شده و تاکنون بخش مهمی از مطالبات کشاورزان پرداخت شده است.
وی افزود: حدود ۲۰ میلیارد ریال از این مطالبات باقی مانده است که فردا به حساب کشاورزان واریز میشود و پیگیریها برای تسویه کامل مطالبات بهرهبرداران ادامه دارد.
مدیر تعاون روستایی آذربایجانشرقی با اشاره به ظرفیت شبکه تعاون روستایی استان گفت: در مجموع ۵۰۹ تعاونی و تشکل در این شبکه به ثبت رسیده که ۳۱۷ واحد آن فعال است و این مجموعه با برخورداری از سرمایه قابل توجه، شمار زیاد اعضا و ایجاد اشتغال برای صدها نفر نقش مهمی در پشتیبانی از بخش کشاورزی و توسعه روستایی استان ایفا میکند.
منیری ادامه داد: شرکتهای تعاونی روستایی، تعاونیهای کشاورزی، تعاونیهای تولید، اتحادیههای شهرستانی و تشکلهای صنفی هر کدام بخشی از خدمات تخصصی مورد نیاز بهرهبرداران بخش کشاورزی را ارائه میکنند و این ظرفیت گسترده میتواند در ساماندهی خدمات، حمایت از کشاورزان و تقویت زیرساختهای اقتصادی روستاها نقش موثرتری داشته باشد.