معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان از استقرار تیم‌های دندانپزشکی در مرز شلمچه و ارائه رایگان خدمات تشخیصی و درمانی به زائران اربعین از پنجم تا سیزدهم مردادماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان، با اشاره به آمادگی کامل تیم‌های درمانی برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، خدمات اورژانسی و درمانی دندانپزشکی به صورت رایگان در مرز شلمچه به زائران ارائه می‌شود.

فرشید بهشتی، با اشاره به تجربه موفق سال گذشته افزود: در اربعین سال گذشته حدود ۶۰۰ نفر از زائران از خدمات اورژانسی دندانپزشکی بهره‌مند شدند و امسال نیز با هدف ارتقای سطح خدمات سلامت، تیم‌های درمانی با آمادگی کامل در مرز شلمچه مستقر شده‌اند.

بهشتی ادامه داد: پنج دندانپزشک به همراه ۹ دستیار دندانپزشک از پنجم تا سیزدهم مردادماه، در قالب شیفت‌های ۱۲ ساعته از ساعت ۸ صبح تا پاسی از شب، خدمات تشخیصی و درمانی مورد نیاز زائران را ارائه خواهند کرد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان با تأکید بر رایگان بودن تمامی خدمات دندانپزشکی در این مرکز گفت: این واحد درمانی با هدف کاهش دغدغه زائران و رسیدگی فوری به افرادی که در طول مسیر پیاده‌روی اربعین با درد یا سایر فوریت‌های دندانپزشکی مواجه می‌شوند، در مرز شلمچه مستقر شده است.