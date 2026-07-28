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معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان از استقرار تیمهای دندانپزشکی در مرز شلمچه و ارائه رایگان خدمات تشخیصی و درمانی به زائران اربعین از پنجم تا سیزدهم مردادماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان، با اشاره به آمادگی کامل تیمهای درمانی برای خدمترسانی به زائران اربعین گفت: با برنامهریزیهای انجامشده، خدمات اورژانسی و درمانی دندانپزشکی به صورت رایگان در مرز شلمچه به زائران ارائه میشود.
فرشید بهشتی، با اشاره به تجربه موفق سال گذشته افزود: در اربعین سال گذشته حدود ۶۰۰ نفر از زائران از خدمات اورژانسی دندانپزشکی بهرهمند شدند و امسال نیز با هدف ارتقای سطح خدمات سلامت، تیمهای درمانی با آمادگی کامل در مرز شلمچه مستقر شدهاند.
بهشتی ادامه داد: پنج دندانپزشک به همراه ۹ دستیار دندانپزشک از پنجم تا سیزدهم مردادماه، در قالب شیفتهای ۱۲ ساعته از ساعت ۸ صبح تا پاسی از شب، خدمات تشخیصی و درمانی مورد نیاز زائران را ارائه خواهند کرد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان با تأکید بر رایگان بودن تمامی خدمات دندانپزشکی در این مرکز گفت: این واحد درمانی با هدف کاهش دغدغه زائران و رسیدگی فوری به افرادی که در طول مسیر پیادهروی اربعین با درد یا سایر فوریتهای دندانپزشکی مواجه میشوند، در مرز شلمچه مستقر شده است.