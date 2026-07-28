به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ امیر قدیمی، مجری بنیاد علوی در استان مرکزی گفت: بیش از ۱۱ هزار نفر در سراسر کشور که تاکنون توفیق زیارت بارگاه حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را نداشتند، در قالب پویش «زائر اولی» بنیاد علوی راهی پیاده‌روی عظیم اربعین حسینی شدند.

وی افزود: این زائران که سال‌ها آرزوی زیارت کربلای معلی و تنفس در هوای بین‌الحرمین را داشتند، امسال با حمایت این بنیاد، توفیق حضور در این سفر معنوی را پیدا کردند.

زائران اولی نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما، حضور در پیاده‌روی اربعین را فرصتی برای ادای دین به شهدا دانستند و گفتند این سفر معنوی را به نیابت از رهبر مجاهد شهید و شهدای والامقام انجام می‌دهند.

این زائران با حضور در مسیر پیاده‌روی اربعین، خود را به خیل عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) رسانده‌اند تا در اجتماع میلیونی دلدادگان حسینی، عشق و ارادت خود را به ساحت سیدالشهدا(ع) نشان دهند.