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همزمان با فرارسیدن ایام اربعین حسینی، کاروان فطروس یاسوج با حضور ۴۵۰ نفر از عاشقان و دلدادگان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) عازم کربلای معلی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مسئول کاروان فطروس گفت: این کاروان با هدف فراهم کردن زمینه حضور عاشقان اهلبیت (ع) در پیادهروی عظیم اربعین و ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و خدمترسانی به زائران حسینی راهی کربلای معلی شده است.
هدایتخواه ابراز امیدواری کرد که این سفر، زمینهساز بهرهمندی هرچه بیشتر زائران از برکات معنوی اربعین حسینی و انتقال فرهنگ عاشورا به نسل جوان باشد.