به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مسئول کاروان فطروس گفت: این کاروان با هدف فراهم کردن زمینه حضور عاشقان اهل‌بیت (ع) در پیاده‌روی عظیم اربعین و ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و خدمت‌رسانی به زائران حسینی راهی کربلای معلی شده است.

هدایت‌خواه ابراز امیدواری کرد که این سفر، زمینه‌ساز بهره‌مندی هرچه بیشتر زائران از برکات معنوی اربعین حسینی و انتقال فرهنگ عاشورا به نسل جوان باشد.