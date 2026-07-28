یکصد و پنجاه و دومین حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران ، با عرضه ۲۵ کیلوگرم شمش استاندارد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، یکصد و پنجاه و دومین حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران در حالی با عرضه ۲۵ کیلوگرم شمش استاندارد برگزار شد که همه شمش ها به ارزش بیش از ۶۰۸ میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت.



میانگین قیمت هر شمش: ۲۴ میلیارد و ۳۵۵ میلیون تومان

خریداران: فعالان رسمی دارای مجوز در بازار طلا و سکو‌های برخط فروش طلا

آمار تجمیعی سال جاری:

تعداد حراج برگزار شده: ۱۲ جلسه

حجم کل معاملات: ۶۲۴ کیلوگرم شمش طلا

ارزش کل معاملات: ۱۵.۶ هزار میلیارد تومان