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به همت بنیاد علوی و زمین چمن مصنوعی روستای آورزمان برای ۵۵۰۰ نفر افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، زمین چمن مصنوعی روستای آورزمان از توابع بخش سامن شهرستان ملایر با مشارکت بنیاد علوی، ادارهکل ورزش و جوانان استان همدان و دهیاری روستا به بهرهبرداری رسید. پروژهای که با هدف توسعه زیرساختهای ورزشی و محرومیتزدایی اجرا شده و بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ نفر از ساکنان منطقه از مزایای آن بهرهمند خواهند شد.
زمین چمن مصنوعی روستای آورزمان در شهرستان ملایر با هدف توسعه زیرساختهای ورزشی، افزایش سرانه فضاهای ورزشی و ایجاد فرصتهای برابر برای ساکنان مناطق کمتر برخوردار به بهرهبرداری رسید.
این پروژه در زمینی به مساحت ۹۲۴ مترمربع و با مشارکت بنیاد علوی، ادارهکل ورزش و جوانان استان همدان و دهیاری روستای آورزمان اجرا شده است.
با افتتاح این زمین چمن مصنوعی، بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ نفر از ساکنان روستا و مناطق پیرامونی از امکانات ورزشی استاندارد بهرهمند خواهند شد؛ اقدامی که علاوه بر توسعه زیرساختهای ورزشی، زمینه افزایش نشاط اجتماعی، پرورش استعدادهای ورزشی و تقویت مشارکت جوانان در فعالیتهای ورزشی را فراهم میکند.
اجرای این پروژه در راستای توسعه متوازن امکانات ورزشی و محرومیتزدایی از مناطق کمبرخوردار، حاصل همکاری و همافزایی بنیاد علوی، ادارهکل ورزش و جوانان استان همدان و دهیاری روستای آورزمان است و گامی مؤثر در ارتقای کیفیت زندگی و افزایش دسترسی ساکنان منطقه به فضاهای ورزشی به شمار میرود.