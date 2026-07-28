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مدیر کل امور فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید با تشریح برنامههای ستاد اربعین، از اجرای گسترده فعالیتهای فرهنگی و خدماتی در مرزهای کشور و برگزاری دو همایش ویژه برای شهدای فاجعه میناب و شهدای ناوچه دنا در شهر کربلا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیر کل امور فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران با تشریح برنامههای ستاد اربعین، از اجرای گسترده فعالیتهای فرهنگی و خدماتی در مرزهای کشور و برگزاری دو همایش ویژه برای شهدای فاجعه میناب و شهدای ناوچه دنا در شهر کربلا خبر داد.
علیرضا فاطمیانپور، در تشریح برنامههای متوع ویژه اربعین در پردیس سلام شهید، گفت: فعالیتهای بنیاد در ایام اربعین در دو بخش فرهنگی و خدماتی برنامهریزی شده است. این برنامهها در تمامی مرزهای غربی کشور، مرزهای شرقی و همچنین در پیادهروی جاماندگان اربعین در تهران، شهرستانها و شهر قم به اجرا درمیآید.
فاطمیانپور با اشاره به برنامههای ویژه بنیاد در کشور عراق گفت: در روزهای پنجشنبه ۸ مرداد و جمعه ۹ مرداد ، دو همایش برگزار میشود. برنامه روز پنجشنبه به پاسداشت شهدای فاجعه مدرسه شجره طیبه میناب و با میزبانی از برخی خانوادههای این عزیزان اختصاص دارد. همایش دوم در روز جمعه نیز به یاد شهدای بی دفاع ناوچه دنا برگزار میشود. همچنین از برخی خانوادههای شهدای جبهه مقاومت از کشور عراق در جنگ تحمیلی سوم تجلیل خواهد شد.
مدیرکل امور فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهیدو امور ایثارگران افزود: امسال فعالیتهای فرهنگی در موکبهای ویژه بنیاد با حضور خادمان شهدا صورت میگیرد. موکب ۱۱۲۰ نیز به صورت ویژه به شهدای حمله تروریستی به مدرسه شجره طیبه میناب اختصاص دارد، همچنین تولید محصولات فرهنگی با محوریت شهدای مظلوم جنگ تحمیلی رمضان و حضور فعال تشکلهای جامعه ایثارگری از دیگر اقداماتی است که در این رویداد عظیم معنوی انجام خواهد شد.