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مدیر سلامت خانواده، جمعیت و مدارس مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به آسیبپذیری بیشتر کودکان و نوزادان در برابر گرما، ریزگردها و بیماریهای عفونی، بر رعایت نکات بهداشتی و مراقبتی در سفر اربعین تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر سلامت خانواده، جمعیت و مدارس مرکز بهداشت خوزستان با هشدار نسبت به آسیبپذیری کودکان زیر پنج سال و نوزادان در سفر اربعین، رعایت اصول بهداشتی را برای حفظ سلامت آنان ضروری دانست.
دکتر آزیتا عسکری گفت: خانوادهها باید پیش از سفر از کامل بودن واکسیناسیون کودکان اطمینان حاصل کنند و با آموزش شستوشوی مکرر دستها، استفاده از کلاه، کرم ضدآفتاب و لباس مناسب، از کودکان در برابر گرما و ریزگردها محافظت کنند.
وی افزود: استراحت منظم کودک، مصرف آب و غذای سالم، دور نگه داشتن او از محیطهای آلوده، دود سیگار، افراد مبتلا به بیماریهای واگیردار و گزش حشرات از مهمترین اقدامات پیشگیرانه در طول سفر است.
مدیر سلامت خانواده، جمعیت و مدارس مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به علائم هشداردهنده بیماریها گفت: سرفه، تب، تنگی نفس، اسهال، استفراغ، بیحالی، درد گوش، علائم گزش حشرات و نشانههای مسمومیت غذایی باید جدی گرفته شود و در صورت مشاهده، کودک باید هرچه سریعتر به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل شود.
عسکری با تأکید بر تغذیه انحصاری نوزادان با شیر مادر در طول سفر افزود: مادران شیرده باید مایعات کافی مصرف کنند و در صورت نیاز به استفاده از شیر خشک، اصول بهداشتی تهیه و نگهداری آن را بهطور کامل رعایت کنند.
وی همچنین همراه داشتن داروها و مکملهای کودک، لباس مناسب فصل، پوشک، لوازم بهداشتی، تنقلات و وسایل مورد نیاز نوزاد را ضروری دانست و از والدین خواست در صورت مشاهده علائمی مانند بیحالی، شیر نخوردن، کاهش دفع ادرار یا تغییر در وضعیت تنفس نوزاد، بدون تأخیر به مراکز درمانی مراجعه کنند.