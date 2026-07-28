با موافقت معاون اول رئیس‌جمهور، وزارت راه و شهرسازی مجوز تأسیس نخستین مرکز ملی سنجش صلاحیت حرفه‌ای در رشته ساختمان و عمران را دریافت کرد؛ اقدامی که با هدف ارتقای مهارت نیروی انسانی، افزایش کیفیت ساخت‌وساز، حمایت از حقوق کارگران ساختمانی و توسعه فناوری‌های نوین در این صنعت انجام می‌شود.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما: با صدور موافقت اصولی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، نخستین مرکز ملی سنجش صلاحیت حرفه‌ای در رشته ساختمان و عمران با محوریت وزارت راه و شهرسازی تأسیس می‌شود.

این اقدام همزمان با امضای تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت راه و شهرسازی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، سازمان نظام مهندسی ساختمان و کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمان در همایش «وفاق برای ایران ماهر» به مناسبت هفته ملی مهارت و روز ملی کارآفرینی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای انجام شد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، تأسیس این مرکز را گامی مؤثر در ساماندهی نیروی انسانی صنعت ساختمان و ارتقای کیفیت ساخت‌وساز کشور دانست.

حبیب‌الله طاهرخانی گفت: با راه‌اندازی این مرکز، نظامی منسجم برای ارزیابی و احراز صلاحیت کارگران ساختمانی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور شکل خواهد گرفت.

وی با اشاره به سهم بالای صنعت ساختمان در اقتصاد کشور افزود: این صنعت حدود ۱۲ درصد اشتغال کشور و بین ۵ تا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است.

طاهرخانی تصریح کرد: در حالی که برای مهندسان نظام مشخصی برای ورود به حرفه و ارتقای صلاحیت وجود دارد، تاکنون چنین سازوکاری برای کارگران ساختمانی فراهم نبوده است.

وی، نیروی انسانی ماهر را یکی از ارکان اصلی تضمین کیفیت ساختمان‌ها برشمرد و تأکید کرد: توسعه مهارت‌های تخصصی کارگران، نقش مستقیمی در ارتقای کیفیت ساخت‌وساز خواهد داشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین یکی از نتایج مهم این اقدام را ساماندهی وضعیت بیمه و احراز مهارت کارگران ساختمانی عنوان کرد.

به گفته وی، ایجاد مرجع رسمی سنجش صلاحیت حرفه‌ای، ابهام‌های موجود در زمینه تشخیص مهارت کارگران را برطرف خواهد کرد.

طاهرخانی توسعه فناوری‌های نوین در صنعت ساختمان را نیز وابسته به حضور نیروهای انسانی ماهر دانست و گفت: بدون تربیت و به‌کارگیری

نیروی کار متخصص، حرکت به سمت صنعتی‌سازی و فناوری‌های نوین امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی با اشاره به همکاری‌های مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: این تفاهم‌نامه، دومین همکاری مشترک دو وزارتخانه در حوزه مسکن و اشتغال است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی همچنین از پیشرفت تفاهم‌نامه تأمین مسکن کارگران خبر داد و گفت: تاکنون زمین مورد نیاز برای ساخت ۹۴ هزار واحد مسکونی در اختیار صنایع قرار گرفته است.

وی افزود: ظرفیت اجرای **طرح** ساخت حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی نیز فراهم شده که می‌تواند نقش مهمی در تأمین مسکن کارگران و حمایت از بخش تولید ایفا کند.

طاهرخانی ابراز امیدواری کرد با آغاز فعالیت این مرکز، زمینه ارتقای مهارت، افزایش کیفیت ساخت‌وساز، حمایت از حقوق کارگران ساختمانی و توسعه فناوری‌های نوین در صنعت ساختمان بیش از پیش فراهم شود.