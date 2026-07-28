به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ گروه جهادی شهید علی کمالی با پشتیبانی ستاد اربعین شهرداری اصفهان با استقرار کارخانه تولید یخ در کربلای معلی، روزانه حدود چهار تن یخ تولید و بخشی از نیاز مواکب و عتبه مقدس حسینی را برای خدمت‌رسانی بهتر به زائران اربعین حسینی تأمین می‌کند.

بخشی از تولیدات این کارخانه بین مواکب توزیع می‌شود و بخشی دیگر نیز برای تأمین نیاز عتبه مقدس حسینی اختصاص پیدا می‌کند.

فعالیت این مجموعه در شرایط آب‌وهوایی گرم کربلای معلی، نقش مهمی در تأمین بخشی از نیاز‌های مواکب و ایجاد شرایط مناسب برای خدمت‌رسانی به میلیون‌ها زائر اربعین حسینی دارد و یکی از اقدامات پشتیبانی مؤثر ستاد اربعین اصفهان در این رویداد بزرگ مذهبی به‌شمار می‌رود.

گروه جهادی شهید علی کمالی به همت شهید محمدحسین حاج‌هاشمی راه‌اندازی شده است؛ شهیدی که در جنگ رمضان و در جریان حادثه دشت مهیار به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

این گروه با تکیه بر روحیه جهادی و مشارکت جوانان دهه‌هشتادی، در مناسبت‌های مختلف به ارائه خدمات پشتیبانی به زائران می‌پردازد.

جوانان این گروه جهادی برای افزایش توان خدمت‌رسانی خود، اقدام به تهیه تجهیزاتی از جمله دستگاه یخ‌ساز، دیزل‌ژنراتور و دستگاه مکانیزه نانوایی کرده‌اند تا بتوانند در ایام برگزاری مراسم اربعین، بخشی از نیاز‌های پشتیبانی مواکب و زائران را تأمین کنند.