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فرماندار شهرستان قرچک با بازدید از محل ساخت ایستگاه مسافربری قطار، از اتمام عملیات ابنیه و آغاز مراحل ریلسازی خبر داد و اشاره کرد که در حال حاضر موضوع انتخاب پیمانکار برای نصب سکوهای مسافربری در دستور کار قرار دارد تا محرومیت این شهرستان از داشتن ایستگاه در مسیر تهران-مشهد به پایان برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی محمد اسلامی فرماندار شهرستان قرچک با حضور در محل ساخت ایستگاه مسافربری قطار گفت: عملیات ابنیه طرح توسط راهآهن به اتمام رسیده است و هماکنون عملیات ریلسازی و جوشکاری محور چهار در حال اجراست تا زمینه خروج خطوط یک و دو از مدار و ادامه مراحل اجرایی پروژه فراهم شود.
فرماندار قرچک افزود: موضوع انتخاب پیمانکار جهت نصب سکوهای مسافربری مورد بررسی و کارشناسی است
با توجه به اینکه شهرستان قرچک در مسیر قطار تهران مشهد قرار دارد ولی از سکوی ایستگاه مسافربری محروم بود