معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از جابه‌جایی ۲۲ هزار و ۲۶۱ زائر با ناوگان حمل‌ونقل عمومی به مرز شلمچه از ۲۵ تیر تا پنجم مرداد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ محسن حق‌نیا، معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان گفت: از ۲۵ تیر تا پنجم مردادماه، ۲۲ هزار و ۲۶۱ زائر با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای به مرز شلمچه منتقل شدند که این میزان، ۷.۵ درصد از کل تردد زائران این مرز را شامل می‌شود.

وی افزود: در بازه زمانی اول تا دوازدهم صفر، یک‌هزار و ۸۷ فقره صورت‌وضعیت برای ناوگان حمل‌ونقل عمومی صادر شد و بر اساس آن، بیش از ۲۲ هزار زائر به مرز شلمچه جابه‌جا شدند.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به اینکه بخش عمده تردد زائران از طریق خودروهای شخصی انجام شده است، تصریح کرد: ناوگان حمل‌ونقل عمومی سهم ۷.۵ درصدی در جابه‌جایی زائران مرز شلمچه داشته است.

حق نیا ادامه داد: استان‌های کرمان با ۳۷۵ فقره صورت‌وضعیت، فارس با ۱۹۹ فقره و تهران با ۱۳۵ فقره، بیشترین سهم را در اعزام زائران به مرز شلمچه از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی داشته‌اند.

وی همچنین گفت: در بخش تردد خودروهای شخصی نیز پلاک‌های استان‌های کرمان، فارس، تهران و بوشهر بیشترین فراوانی را در محورهای منتهی به مرز شلمچه به خود اختصاص داده‌اند.