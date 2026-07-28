به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ با خانواده شهیدان سرافراز علیرضا و محمدرضا نادرخمسه دیدار و گفت‌و‌گو کرد. رضایی در این دیدار صمیمانه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، مقام شامخ این شهیدان را نماد بصیرت، غیرت و پاسداری از عزت و امنیت ایران اسلامی دانست و گفت: شهدای عزیز ما در سخت‌ترین و حساس‌ترین صحنه‌های دفاع از میهن، جان خویش را فدای آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی کردند و نام خود را در تاریخ پرافتخار این سرزمین جاودانه ساختند.

وی با بیان اینکه خانواده‌های معظم شهدا پرچمداران صبر، ایمان و استقامت‌اند، افزود: پدران و مادران شهدا با تربیت فرزندانی مؤمن، انقلابی و فداکار، بزرگ‌ترین سرمایه‌های این ملت را تقدیم اسلام و ایران کردند و بی‌تردید جایگاه آنان در پیشگاه خداوند متعال و ملت قدرشناس، جایگاهی رفیع و ماندگار است. رضایی در پایان این دیدار، با ادای احترام به مقام شهیدان نادرخمسه، از صبر، نجابت و استقامت والدین معزز این شهیدان تجلیل کرد و برای آنان سلامتی و عزت روزافزون مسئلت داشت.