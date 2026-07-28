نیروی دریایی سپاه از سال‌ها پیش برای دفاع مردم پایه از مرز‌های آبی کشورمان، بسیج دریایی را در استان هرمزگان و جزایر آن تشکیل داده است. جان‌فدایان زیادی اعلام آمادگی کرده‌اند تا در امنیت مردم پایه جزایر نقش آفرینی کنند.