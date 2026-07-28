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جان‌فدایان تنب بزرگ

نیروی دریایی سپاه از سال‌ها پیش برای دفاع مردم پایه از مرز‌های آبی کشورمان، بسیج دریایی را در استان هرمزگان و جزایر آن تشکیل داده است. جان‌فدایان زیادی اعلام آمادگی کرده‌اند تا در امنیت مردم پایه جزایر نقش آفرینی کنند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۰۶- ۱۷:۱۱
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برچسب ها: جانفدا ، استان هرمزگان ، مرزهای آبی کشور ، اقتدار نظامی ، اقتدار ملی
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