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رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور در دیدار با معاون اجرایی رئیسجمهور، با تشریح دستاوردهای نظام مالیاتی از رشد ۴۶ درصدی درآمدهای مالیاتی در چهار ماهه نخست سال خبر داد و تأکید کرد فعالان اقتصادی شریک راهبردی نظام مالیاتی هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد جعفر قائم پناه، معاون اجرایی رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری با حضور در سازمان امور مالیاتی کشور در جریان آخرین دستاوردها و عملکرد نظام مالیاتی قرار گرفت.
سید محمد هادی سبحانیان در این دیدار، با تشریح رویکرد سازمان در سالهای اخیر گفت: اقدامات سازمان در سالهای اخیر معطوف به دو هدف بوده است: یکی تامین حداکثری بودجه دولت از محل مالیات به صورت عادلانه و دیگری کاهش اصطکاک بین نظام مالیاتی و مودیان و بهبود تجربه مودیان در مواجهه با نظام مالیاتی. سبحانیان سیستمی کردن محاسبات و فرآیندهای مالیاتی و کاهش حداکثری مداخلات انسانی را مهمترین راهبرد سازمان امور مالیاتی در مسیر تحقق این اهداف برشمرد.
سبحانیان تاکید کرد: علیرغم کاهش رسیدگیهای مبتنی بر عامل انسانی و حرکت به سمت رسیدگیهای سیستمی، در چهارماهه ابتدایی امسال شاهد رشد ۴۶ درصدی درآمدهای مالیاتی بودیم. بر اساس اعلام رئیس کل سازمان، وصول درآمدهای مالیاتی در چهار ماه امسال به ۵۷۷ هزار میلیارد تومان رسید.
به گفته سبحانیان، به کارگیری رسیدگیهای سیستمی و حرکت به سمت داده محوری باعث شده است افزایش درآمدهای مالیاتی در سالهای گذشته به موازات افزایش رضایتمندی مودیان صورت گیرد.
رییسکل سازمان تاکید کرد: افزایش درآمدهای مالیاتی در حالی صورت گرفته است که همه مواعد انجام تکالیف مالیاتی به دلیل شرایط ناشی از جنگ تحمیلی و ضرورت همراهی با فعالان اقتصادی تمدید شده است.
سبحانیان تاکید کرد: نظام مالیاتی فعالان اقتصادی را به چشم شریک راهبردی خود مینگرد و متناسب با شرایط آنها نسبت به وصول درآمدهای مالیاتی اقدام میکند.
رییسکل سازمان امور مالیاتی کشور، تسریع در رسیدگی به درخواستهای استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده را از دیگر مصادیق همراهی نظام مالیاتی با فعالان اقتصادی دانست و گفت: در چهار ماهه ابتدایی امسال ۲۹ هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض ارزش افزوده به مودیان مسترد شده است که این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال قبل رشد دو و نیم برابری داشته است.
سبحانیان در این دیدار با اشاره به تاکیدات رئیس جمهور برای استفاده از پایگاه داده موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم برای پیشبرد حکمرانی داده در حوزههای مختلف گفت: سازمان امور مالیاتی کشور علاوه بر پایگاه داده موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، از دادههای به دست آمده از اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و قانون مبارزه با سوداگری و سفته بازی نیز بهره میگیرد.
رییسکل سازمان امور مالیاتی کشور با تشریح اقدامات سازمان در حوزه فرهنگ سازی مالیاتی از قبیل تولید انیمیشن، تولید فیلم سینمایی (با موضوع فرار مالیاتی) و همکاری برای ساخت سریال با موضوع مالیات گفت: اجرای طرح نشاندار کردن مالیات یکی از مهمترین اقدامات سازمان برای فرهنگسازی در حوزه مالیات و افزایش اعتماد عمومی به نظام تامین مالی کشور بوده است. به گفته سبحانیان، اجرای این طرح باعث افزایش تمکین داوطلبانه مودیان به پرداخت مالیات شده است.
در جریان این بازدید، محمد جعفر قائمپناه، معاون اجرایی رییسجمهور ضمن تشریح نقش درآمدهای مالیاتی پایدار در تامین مالی کشور از عملکرد نظام مالیاتی در همراهی با فعالان اقتصادی و تلاش برای تامین منابع لازم برای اداره کشور تقدیر کرد.
معاون اجرایی رییسجمهور همچنین با اشاره به اینکه اکثریت مالیات دهندگان را فعالان اقتصادی تشکیل میدهند گفت: آموزش و اطلاع رسانی مالیاتی در افزایش آگاهی فعالان اقتصادی و مردم از تکالیف و استلزامات قانونی نقش مهمی دارد و میبایست به یکی از اولویتهای نظام مالیاتی تبدیل شود.