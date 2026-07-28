مدیر شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر از آغاز اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در سه شهرک واوان، امام حسین(ع) و مسکن مهر امام خمینی(ضیاءآباد) خبر داد و گفت: بر اساس این طرح، چهار نوبت نخست ویزیت پزشک خانواده برای هر فرد در طول سال به صورت رایگان ارائه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر اعظم احدپور با اعلام این خبر گفت: برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع از ابتدای مردادماه در شهرک‌های واوان، امام حسین(ع) و مسکن مهر امام خمینی(ضیاءآباد) اجرایی شده و هدف آن، دسترسی عادلانه‌تر شهروندان به خدمات سلامت و ساماندهی روند دریافت خدمات درمانی است.

وی افزود: اجرای این برنامه علاوه بر تسهیل دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، موجب هدایت بیماران در مسیر صحیح درمان و کاهش مراجعات غیرضروری به مراکز تخصصی خواهد شد.

احدپور با بیان اینکه چهار ویزیت نخست پزشک خانواده برای همه افراد مشمول این طرح در طول سال رایگان است، گفت: همچنین مادران باردار، کودکان و شیرخواران زیر هفت سال و بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص، نادر و صعب‌العلاج در تمامی مراجعات خود به پزشک خانواده از پرداخت هزینه ویزیت معاف هستند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر ادامه داد: در صورت بستری شدن بیماران از طریق نظام ارجاع و در چارچوب شبکه بهداشت، سهم پرداختی بیمار نیز رایگان خواهد بود.

احدپور با اشاره به مزایای دیگر این طرح تصریح کرد: هزینه خدمات سرپایی شامل ویزیت، دارو، خدمات پاراکلینیکی و سایر خدمات درمانی که از طریق نظام ارجاع ارائه شود، با سهم پرداختی ۱۵ درصدی برای بیماران محاسبه خواهد شد.

وی از ساکنان سه شهرک مشمول خواست برای ثبت‌نام و بهره‌مندی از خدمات این برنامه به نزدیک‌ترین مرکز خدمات جامع سلامت یا پایگاه سلامت محل سکونت خود مراجعه کنند.