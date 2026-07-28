مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ با حضور در بیت معظم شهید داریوش سلطانی مهنه، با مادر گرانقدر این شهید سرافراز دوران دفاع مقدس دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ با حضور در بیت معظم شهید داریوش سلطانی مهنه، با مادر گرانقدر این شهید سرافراز دوران دفاع مقدس دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

رضایی در این دیدار صمیمانه با ادای احترام به پیشگاه شهدا، از نقش بی‌بدیل و جایگاه والای مادران معظم شهدا تجلیل کرد و گفت: مادران گرانقدر شهدا اسوه‌های بی‌تکرار صبوری، ایثار و فداکاری هستند که با تقدیم عزیزترین ثمره‌های زندگی خود در راه دفاع از میهن و ارزش‌های اسلامی، بزرگ‌ترین حماسه پشتیبانی از جبهه حق را رقم زدند.

در پایان این دیدار، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ با اهدای لوح سپاس، از صبر زینبی و مجاهدت‌های خاموش مادر بزرگوار شهید داریوش سلطانی مهنه تجلیل و قدردانی به عمل آورد.