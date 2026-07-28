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مسئول مرکز فراهمآوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی اهواز از انجام موفقیت آمیز پانزدهمین عمل اهدای عضو از یک بیمار مرگ مغزی اهل امیدیه در بیمارستان گلستان اهواز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر عباس چنانه گفت: پانزدهمین عمل اهدای عضو از یک بیمار مرگ مغزی اهل امیدیه، شامگاه دوشنبه در بیمارستان گلستان اهواز با موفقیت انجام شد.
وی اظهار کرد: عمل اهدای عضو این مرد ۳۹ ساله که به علت تصادف دچار مرگ مغزی شده بود با رضایت خانواده وی صورت گرفت.
دکتر چنانه افزود: کبد و کلیههای وی به افراد نیازمند به پیوند اهدا شد.
بر اساس این گزارش چهاردهمین عمل اهدای عضو یک بیمار مرگ مغزی اهل مسجدسلیمان نیز روز یکشنبه در بیمارستان گلستان اهواز، با موفقیت انجام شد.
به گفته مسئول مرکز فراهمآوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی اهواز؛ در کشور روزانه ۱۰ تا ۱۲ نفر به دلیل عدم دسترسی به عضو مورد نیاز جان خود را از دست میدهند به عبارت دیگر هر ۲ ساعت یک نفر بر اثر نبود عضو پیوندی فوت میکند.
اهدای عضو یک فرآیند جراحی است که در آن یک عضو ازکارافتاده با عضوی سالم از فردی دیگر جایگزین میشود.
دریافتکنندگان عضو معمولا بیمارانی هستند که در مراحل پایانی نارسایی اندامهای حیاتی قرار دارند؛ بنابراین عمل اهدای عضو میتواند جان آنان را نجات دهد. با این حال، به دلیل کمبود اعضای اهدایی، همه افراد نیازمند پیوند بهموقع عضو مناسب را دریافت نمیکنند.
روزانه افراد زیادی به دلیل نیاز شدید به کبد، کلیه، قلب یا سایر اعضای حیاتی جان خود را از دست میدهند.
این اندامها میتوانند از اهداکنندگان زنده یا فوتشده به بیماران پیوند شوند؛ اما همواره تعداد اهداکنندگان کمتر از نیاز بیماران است، چرا که بسیاری از مردم هنوز اطلاعات کافی درباره این موضوع ندارند یا در تصمیمگیری مردد هستند.