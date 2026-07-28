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همزمان با سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان کرمانشاه سامانه ملی اربعین راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، صدر رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، همزمان با سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان کرمانشاه از راهاندازی سامانه ملی اربعین به نشانی arbaeen.gov.ir بهعنوان مرجع رسمی اطلاعرسانی و ارائه خدمات الکترونیک به زائران اربعین حسینی خبر داد.
راهنمای جامع زائر در ۶ مرحله از آمادهسازی سفر تا حضور در عراق، نقشه تعاملی مسیر پیادهروی نجف تا کربلا، امکان ثبت و معرفی خدمات سکوها و شرکتهای فعال در حوزه اربعین، دسترسی به سؤالات متداول، اخبار و اطلاعیههای رسمی و اطلاعات نمایندگیهای کنسولی ایران در عراق از مهمترین امکانات این سامانه است.