به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، صدر رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، همزمان با سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان کرمانشاه از راه‌اندازی سامانه ملی اربعین به نشانی arbaeen.gov.ir به‌عنوان مرجع رسمی اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات الکترونیک به زائران اربعین حسینی خبر داد.

‌راهنمای جامع زائر در ۶ مرحله از آماده‌سازی سفر تا حضور در عراق، نقشه تعاملی مسیر پیاده‌روی نجف تا کربلا، امکان ثبت و معرفی خدمات سکو‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه اربعین، ‌دسترسی به سؤالات متداول، اخبار و اطلاعیه‌های رسمی و اطلاعات نمایندگی‌های کنسولی ایران در عراق از مهم‌ترین امکانات این سامانه است.

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